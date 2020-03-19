Advertisements
Advertisements
Advertisements

استشاري أمراض جلدية يحذر من استخدام الكحول بكثرة في التطهير

الخميس 19/مارس/2020 - 12:33 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن المبالغة في استخدام الكحول والكلور والمواد المطهرة له آثار سلبية، حيث يؤدي إلى التهابات في الجلد وحساسية موضعية.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الوسيلة النموذجية لتطهير الأيدي هي الماء والصابون، متابعًا: "مفيش داعي نطهر إيدينا بمواد مطهرة في البيوت طالما مفيش حد مصاب، ولما نرجع من برا نغسل إيدينا بالماء والصابون".

وأشار إلى أن المواطنين استخدموا الكحول في الفترة الأخيرة بكثرة، متابعًا: "الكحول مذيب عضوي ويؤدي إلى إذابة الجلد عند استخدامه بكثرة، فيمكن استخدامه في العمل ولكن بدون مبالغة"، ناصحًا مرضى الحساسية والإكزيما والتسلخات بعدم استخدام الكحول.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطة مصر كورونا صحة عالمية الايدي الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

محافظ بني سويف: إغلاق المحلات العامة من 10 مساءً وحتى 6 صباحًا باستثناء البقالة والأفران والصيدليات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تكشف حقيقة التوصل لعلاج لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين: منعنا استيراد اللحوم الحية من السودان لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

بسمة وهبة: "عشت ليلة مرعبة بسبب كورونا"

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

الطبيبة المرافقة لأول ضحية بكورونا تكشف تفاصيل تعاملها مع الحالة

متخصص في علم الفيروسات: متوقع أن تخف حدة كورونا في الصيف

شريف عامر يقدم برنامجه من منزله تطبيقا لمبادرة "خليك في بيتك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 م

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status