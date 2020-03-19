رامي صبري يتخطى الـ5 مليون مشاهدة ب"حياتي مش تمام"



تخطت أغنية حياتي مش تمام، الذي قام بطرحها الفنان رامي صبري في عيد الحب عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" 5 مليون مشاهدة،



يشار أن الأغنيةمن ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي،والأغنية والكليب من إنتاج رامي، الشخصي R music production".



وتقول كلمات الأغنية:"بروح كتير أماكن، وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش في بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع، اللي مشينا فيها، علشان يهدى بالي، وأرتاح من الألام، مبسمعش الأغاني، ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني، ولا عندي إهتمام، وليه رغم الكلام ده، مفتقدك بشدة، ومن يوم فراقنا، حياتي مش تمام".



يذكر أن آخر ألبوم طرحه صبري كان يضم 12، وكان يسمى "فارق معاك" والأغاني هي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك"، وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً حتى الآن.