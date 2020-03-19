نرمين الفقي تحيي ذكرى رحيل والدتها عبر "إنستجرام" (صورة)

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتداولت هذه الصورة صورة لوالدتها الراحلة تلقي عليها العبارات المؤثرة بمناسبة قدوم ذكرى عيد ميلادها، وكتبت ''الفقي" على هذه الصورة قائلة: يا حبيبتي يا أمي باقي على عيدك يومين وحشتيني قوي.وتابعت "الفقي" عبراتها قائلة: أنا عارفة انك في مكان أحسن، الله يرحمك ويحسن اليكي حبيبتي، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمها يارب يا نرمين ويحسن اليها، طنط عسل زيك.وفي سياق أخر قدمت ''الفقي" العديد من المسلسلات منها حكاية بندق، رجل على الحافة، نساء لا تعرف الندم، مشاعر في البورصة، دموع في حضن الجبل، بنات عمري، العنكبوت، جبل الحلال، أبو العروسة.وشاركت "الفقي" في عدة أفلام منها دكتور سيليكون، فل الفل، الكاشي ماشي، اللقاء الثاني، من القاهرة الى الزقازيق، تحت الترابيزة.