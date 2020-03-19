العسيلي يتصدرتريند يوتيوب بأغنية "جنة تكفينا"

تصدر الفنان محمود العسيلي موقع "اليوتيوب" بأغنيته الجديدة "جنة تكفينا" الذي قام بطرحها أمس، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".



يشار أن أغنية "جنة تكفينا" من كلمات يمنى العسيلى، وألحان العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب إخراج إبراهيم حدرج.



حقق الكليب خلال 24 ساعة نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، فقرب من المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"



تقول كلمات الأغنية:"مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا..عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين...و محدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه..و محدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة...بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".





يذكر أن آخر أغنية قام بطرحها العسيلي "تمثيلية" منذ شهرين وحققت نجاحات كبيرة أيضاً، فحالياً تجاوزت 4 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب إخراج إبراهيم حدرج.