رأي الكنيسة القبطية في عيد الأم ومكانتها

الأم هي نبع الحنان ورمز العطاء والمحبة، ونعمة من الله عز وجل، فكرمت في جميع الأديان السماوية، ونشأ حبها في كل الوجدان، فتبقى الحب الأول والأخير في حياة كل شخص، وجاء عيد الأم ليعبر فيه العالم عن تقدير واحترام المرأة.





وفي 21 مارس من كل عام يحتفل العالم بعيد الأم تكريمًا لدور الأمهات في الأسرة ولتأثيرهن في مجتمعاتهن، فتشهد الكنيسة القبطية الارثوذكسية أجواء احتفالية في جميع الكنائس بمناسبة هذا الحدث.





وترصد "الفجر" آراء الآباء والكنيسة القبطية بعيد الأم:





رأي الكنيسة القبطية بعيد الأم

ترمز الكنيسة للأم بمكانة لا تقل عن الرجل، وهناك الكثير من القصص التي ذكرت في الإنجيل، تصف غريزة وحب الذرية لدى المرأة، ولهذا كانت للأمومة أرفع منزلة، ومن أعظم الأمثلة سارة زوجة النبي إبراهيم، وصلواتها الي الله، لكي يكون لها نسل على الأرض.





فالأم لها دور هام في المجتمع وشبها الإنجيل بالسيدة العذراء مريم، وهي خير مثال للمرأة المسيحية التقية والأم الناجحة، فكان دورها بارزا جدا من خدمة ابنها وخطيبها، وبسبب تعبها مع ابنها نالت نعمة في أعين الله والناس، وأصبحت مثال للمرأة التقية.





وكرم المسيح أمه في كثير من المواقف، وكان يخضع لها، فكانت أول معجزاته من اجل طلبها، كما كان يخدمها بفرح وشكر، إذ ذكر في الكتاب المقدس: (كان خاضعًا لهما)، (لو 2: 51)، وأن آخر شيء فعله المسيح على الصليب هو أنه عهد بأمه ليوحنا الحبيب كوديعته الغالية.





فيما كرر المسيح وصية الله لموسى، قائلا:(فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا)، وبرهن الرسول بولس على كلام المسيح، قائلا: (أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد).





البابا شنودة وعيد الأم

بالتزامن مع عيد الأم كان يلقي قداسة البابا شنودة الثالث عظة خاصة بهذه المناسبة، وأصدر العديد من الكتب، ومن أهمها كتاب "حياة التواضع والوداعة"، الذي يتحدث عن مكانة المرأة في المسيحية والأمومة بشكل عام، وكيف يقدم الابن الاحترام والتقدير اللازم لوالداته، كما كتب بعض من القصائد، التي تصف مشاعر الأمومة، ومن أهمها قصيدة "أمي".





قداسة البابا تواضروس الثاني