مروان بابلو يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

تصدر المطرب الشاب مروان بابلو، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما أعلن اعتزاله الفناء، وعدم العودة مرة أخرى لهذا الطريق





وكان مروان بابلو، فاجأ الجميع بقرار اعتزاله الغناء نهائيا، وذلك لإنه يريد أن يتوب ويتقرب من الله عز وجل.





مروان بابلو يعلن اعتزاله الغناء لهذا السبب





وكان نشر مروان بابلو، اليوم الإربعاء منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا"،



مروان بابلو.. أنا بتوب لربنا وبتمنى يتقبلها مني





وأنهى مروان كلامه "ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي".





يشار إلي أن لم تكن ذلك المرة الأولى، التي يعلن مروان بابلو، اعتزاله الغناء، حيث كشف عن ذلك في بدية الشهر الماضي.





يذكر أن المطرب مروان بابلو، كان اشتهر في وقت قصير من دخوله مجال الغناء، حيث انه بدأ منذ عام ٢٠١٥،من خلال تقديم أغنيتة الشهير ة" الجمبز "والتي حققت نجاح كبير عقب طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحصلت على نسبة مشاهدة تصل إلى اكثر من المليون خلال وقت قصير.