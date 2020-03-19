Advertisements
Advertisements
Advertisements

مروان بابلو يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

الخميس 19/مارس/2020 - 02:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تصدر المطرب الشاب مروان بابلو، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما أعلن اعتزاله الفناء، وعدم العودة مرة أخرى لهذا الطريق


وكان مروان بابلو، فاجأ الجميع بقرار اعتزاله الغناء نهائيا، وذلك لإنه يريد أن يتوب ويتقرب من الله عز وجل.


مروان بابلو يعلن اعتزاله الغناء لهذا السبب


وكان نشر مروان بابلو، اليوم الإربعاء منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا"،

مروان بابلو.. أنا بتوب لربنا وبتمنى يتقبلها مني


وأنهى مروان كلامه "ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي".


يشار إلي أن لم تكن ذلك المرة الأولى، التي يعلن مروان بابلو، اعتزاله الغناء، حيث كشف عن ذلك في بدية الشهر الماضي.


يذكر أن المطرب مروان بابلو، كان اشتهر في وقت قصير من دخوله مجال الغناء، حيث انه بدأ منذ عام ٢٠١٥،من خلال تقديم أغنيتة الشهير ة" الجمبز "والتي حققت نجاح كبير عقب طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحصلت على نسبة مشاهدة تصل إلى اكثر من المليون خلال وقت قصير.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 3 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

هل أصيب أحد لاعبي الدوري المصري بفيروس كورونا؟ رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يُجيب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 18 ساعة

محافظ بني سويف: إغلاق المحلات العامة من 10 مساءً وحتى 6 صباحًا باستثناء البقالة والأفران والصيدليات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 م

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

هل أصيب أحد لاعبي الدوري المصري بفيروس كورونا؟ رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يُجيب

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status