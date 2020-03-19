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هل أصيب أحد لاعبي الدوري المصري بفيروس كورونا؟ رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يُجيب

الخميس 19/مارس/2020 - 12:00 ص
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اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
الفجر الرياضي
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كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، عن حقيقة إصابة أحد اللاعبين المصريين بفيروس كورونا المستجد.

 وقال محمد سلطان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: ": لا صحة لاصابة أحد اللاعبين المصريين بفيروس كورونا".

  وتابع: " لا صحة لما يتردد بإصابة أي لاعب ولم يتعرض أي لاعب للإصابة بكورونا" وتحدث الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، عن ملف تمديد فترة إيقاف الكرة المصرية.


 وقال محمد سلطان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: ": "معدل انتشار فيروس كورونا في مصر يحسم عودة الدوري".

  وتابع: "التغذية السليمة وبرامج التدريب الفردية هما سلاح الرياضيين للحفاظ علي لياقتهم البدنية"
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