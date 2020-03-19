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حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 05:09 ص
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جانب من الحملة
جانب من الحملة
حازم رفعت
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حرصت مديرية الصحة بمحافظة الغربية وإدارة المكافحة، على تعقيم جميع الكنائس التابعة لإيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صباح الأربعاء.

واتخذت إيبارشية طنطا، إجراءات وقائية إضافية لمواجهة الفيروس المستجد، وشملت، بحسب الأنبا بولا، مطران الإيبارشية: "تقديم فقرة طبية لمدة 5 دقائق بعد كل عظة صباحية، ولمدة 15 دقيقة بعد كل عظة مسائية من أحد الأطباء المتخصصين، وذلك في جميع الكنائس، ولمدة شهر، لرفع مستوى الثقافة الصحية والطبية لدى الأقباط، والتنبيه على كل من يعاني من نزلة برد التزام الراحة بالمنازل". 

وقال بولا، إن الإجراءات تأتى نظرًا لانتشار فيروس كورونا في الكثير من بلدان العالم، واهتمامًا بصحة أقباط الإيبارشية وسلامة مصر، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار سيتم تشكيل لجنة متابعة من المطرانية لتنفيذ تلك التعليمات.‏

ووجه مطران طنطا الشكر للقوات المسلحة، وسلاح الحرب البيولوجية، الذين يشرفون بالتعاون مع وزارة الصحة على تعقيم الكنائس والمساجد والمدارس والجامعات وكل مؤسسات الدولة، مطالبا الجميع بالمساهمة في رفع الوعي واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد عقد، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية، من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن قداسة البابا في وقت سابق عن استمرار الاجتماع مع عدم السماح بحضور أي فرد من الشعب القبطي، على أن تذاع العظة الأسبوعية على الهواء مباشرة من خلال القنوات الفضائية القبطية، وذلك بدءًا من عظة اليوم وحتى ٨ أبريل المقبل.

يأتي إعلان قداسة البابا عن تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميًا، ونص البيان على كالتالي: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعـات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
حملة تطهير لكنائس طنطا للوقاية من فيروس كورونا (صور)
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