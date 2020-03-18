أيمن أشرف: نسعي لإسعاد الجماهير ويكشف المركز المفضل له





وقال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مجهودات كبيرة للصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.





وأكد أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من أول الموسم بنحضر لأفريقيا علشان نبسط الجماهير.









وعن الفارق بين الهزيمة أمام صن داونز بخماسية، أوضح مدافع الأهلي: "الهزيمة أمام صن داونز بخماسية بسبب الأجواء وارتفاع درجة الحرارة بينما الموسم الحالي تم السفر مبكرا واستطعنا التأقلم بشكل جيد".









وكشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مركزه المفضل بين مركزي الظهير الأيسر والمساك.





وأكد أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لما فايلر مسك مهمة المدير الفني، سألني عن المركز الذي أحبه، وقولتلوا أي حاجة".





وتابع: "أنا تحت أمر الجهاز الفني وتحت أمر النادي في أي مركز"

تحدث أيمن أشرف مدافع الفريق عن الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن مباريات ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاث أهداف مقابل هدف بنتيجة المباراتان.