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إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:55 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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خضع فريق عمل مسلسل "بـ 100 وش" للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووفرت الشركة المتحدة والعدل جروب "معقم" وجهاز لقياس درجة الحرارة قبل دخول موقع التصوير، للاطمئنان على فريق عمل المسلسل.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة النجمة نيللي كريم وتجسد من خلاله شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره في الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللي كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك في بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، هالة صدقي، اياد نصار، ناهد السباعي، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي وقتها‪.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللي كريم في فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك في بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوي وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثاني مسلسل "ذات" أول بطولات نيللي كريم في الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك في بطولته روبي ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسلوى خطاب ونهى العمروسي وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.
إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)
إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)
إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)
إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)
إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)
إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)
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