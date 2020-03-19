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استشاري بمنظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:37 ص
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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المراكز البحثية على مستوى العالم تعمل بشكل متواصل للوصول إلى علاج لفيروس كورونا خلال أسابيع.

وأوضح "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن كل علاج يمر على عدة مراحل، ما يجعله يستلزم وقتًا لضمان سلامة العقار، مؤكدًا أن الأمل ما زال موجودًا لمقاومة جائحة التفشي الوبائي.

وأضاف استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أنه من الصعب تحديد موعد لخروج العلاج، ولكن جميع النتائج إيجابية حتى الآن.

ونوه "الخولي"، بأنه من المتوقع أن يكون العلاج متوفر في شكل أسرع في خلال أسابيع أو شهور قليلة، ولكن اللقاح يحتاج إلى شهور قد تمتد لعام حتى يكون في متناول الجميع؛ لأن اللقاح يقيس مدى التحصين والمناعة لدى الشخص.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية

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