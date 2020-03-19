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شاهد.. أحمد جمال يغني لـ "الينسون"

الخميس 19/مارس/2020 - 12:49 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان أحمد جمال، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع"فيس بوك"،وهو يمازح الشاعر والملحن عزيز الشافعي.

وكان في الفيديو يغني أغنية "آخر معاد" على العود، ودخل عزيز الشافعي وهو يمسك كوبين من الحلبة، فرد عليه جمال على لحن آخر معاد قائلاً:"وآخر مرة فيها شربت كانت وياك، وبشرب بعدها حلبة، بوظتلنا التصوير يا أستاذ عزيز، هو علشان الأستديو بتاعك هتعمل فينا كده".


رد عليه عزيز قائلاً:"اخش في أي وقت وأطلع في أي وقت وأعمل اللي أنا عايزه، وأجيب ينسون وأجيب أي حاجة"، فرد عليه جمال قائلاً:"نطلع برا ولا نمشي ولا ايه، أنت بتعمل كل ده فينا برضو ليه"، ثم عاد عزيز لحن هذه الجمله، ومن ثم قال جمال:"الينسون عليه سكر ولا لا"، رد عليه عزيز قائلاً"لالالا".

تبادله جمال الرد وقال:"ياترى اليانسون هيبرد قبل ما أشربه، ولا ايه"، فرد عليه عزيز قائلاً:"لا أشربه"، فرد عليه قائلاً:"الكوباية ناقصة ليه..أنت شربته ولا أيه..أنت شربته في السكة ولا شربته في المطبخ..ولا أيهه"


حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ههههههههههه وربنا انته عسل يا احمد الواحد من كتر الهزار في الجروبات قرب يجيلو شلل جماعي لوحد وههههههههههههه"، وقال معجب آخر:"ينفع ادخل في مود الاغنيه وبعدين تقلبوا هلس وتخضونا كدا "، وكتب آخر:"حاجة حلوة جدا مبهجه جدااا
ماشاء الله ربنااا يديم الضحكه الحلوه علي طول يااارب".

يذكر أن أغنية "آخر معاد" كانت من ضمن أغاني ألبوم "يالا نعيش" الذي قام بطرحه عام 2015"، وحقق نجاحاً كبيراً ومبيعات ضخمة في الوطن العربي بأكلمه.

لما التصوير يبوظ فيطلع الهزار احلى من الجد 🤓🪕

تم النشر بواسطة ‏أحمد جمال Ahmed Gamal‏ في الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٠
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