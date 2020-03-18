الطالع الفلكي الخَمِيس 19/3/2020..بَصْمَتك الخَاصّة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 10 برمهات قبطى ، 19 آذار رُومى، 25 رَجَب ،ميمُون للغاية ،مُساعدة الإناث على التحصيل الدّرَاسِى منصوحٌ به اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -أهم شيئ عندى الهدوء والنّظام ، النّظام هوّا أساس كل شيئ فى الحياة.(محمُود ياسين من فيلم حُبّ احلى من حُبّ-1975)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى الحُوت تسديس زحل فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشمس فى الحُوت تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين زحل فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و 50 دقيقة بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا تميل للنظام والترتيب/زحل فى أعمالك اليوميّة ، هذا الإتصال يجعلك تنفر من التسرّع وتميل للتأنّى والحذر فى تصرفاتك ، كما أنه يوفّر طاقة مرتفعة للعمل بِجَلَد/قوّة التحمل للضغط الكبير ولفترة زمنية ليست قصيرة ، صبر ومُثابرة وتصميم على الهدف ، هذا الإتصال لايُرحّب بالعمل ضمن فريق عمل تيم وورك لكنه يُفضل عنها تلك الأعمال التى تحمل بصمتك الخاصة ولايبرع فيها أحد غيرك بين زملائك ، الميْل للتعامل الجادّ والإبتعاد عن المُمازحة والتعامل مع الأشخاص كبار السنّ ومن يتّصفون بالحكمة والإتزان فى تصرفاتهم والنفورمن رعونة الشباب والمُجازفات غيرمأمونة العواقب أو الطرق الجديدة فى العمل و تفضيل الرّوتين المأمون ، كما أنه يرمز لفرصة مُرتفعة لمساعدة (قد) تتلقاها من أحد كبار السنّ كالوالد أو شيوخ العائلة وحتى مُديرك فى العمل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

باقة من أغانى سُعاد حُسنى مولودة بُرج الدّلو وأغانيها تحمل التفاؤل والفرح بما أن عيد الأم و الرّبيع على الأبواب....

Soad Hosny - ElDonya Rabe3 / سعاد حسنى - الدنيا ربيع

بمبي - سعاد حسني

الدنيا ربيع - سعاد حسنى على المسرح - حفلة نادرة

سعاد حسني في المهرجان العراقي - ياواد ياتقيل و الدنيا ربيع

صباح الخير يا مولاتي - سعاد حسني

بابا يا بابابا.avi

Best of Soad Hosny - أجمل ما غنت السندريلا سعاد حسني





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فرص واردة لوظائف إضافية لزيادة دخلك بالحلال،فرص زواج للعزاب فلا تتكاسل ، من يقرع الباب يسمع الجواب.





برج الثور: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بمرونة وبالحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: تقبل الإنتقاد المُوجّه نحوك بابتسامة وخذ الجانب البنّاء فيه بوجه الإعتبارفأنت لست كامل الأوصاف،وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الأسد: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العذراء : تقدرعلى قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير مُناسبة لك أو لأسرتك.





برج الميزان: الصّدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج العقرب: تمسّك بهدوئك وثباتك الإنفعالى إن واجهت موقفاً مستفزّاً،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فاضبط لسانك.





برج القوس: الخسارة بشرف لاتقل عن الفوزالنزيه،لاتندم إن خسرت ما كان بإمكانك الفوز به إن إستعملت الأساليب غيرالنزيهة،إمشى عِدِل يحتارعدوّك فيك.





برج الجدى: النّظام والرّوتين مهما كان مُزعجاً فقد تم صنعه لسبب وجيه، تعطيلك عن الحركة السريعة لتأخذ المزيد من الحذر وتفحص التوافه الصغيرة.





برج الدّلو: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.



