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أسعار الذهب اليوم الخميس 19-3-2020.. والمعدن الأصفر يستأنف التراجع

الخميس 19/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

استأنفت أسعار الذهب التراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن فقد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات بضغط من تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية، ليواصل الانهيار اليوم ويخسر نحو 15 جنيهًا، وحجم من تساوي نسبة التراجع في السوق المصري بالرغم من زيادة وتيرة الهبوط في السوق العالمي إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 753.36 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 659.20  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر565.03 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 565.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر659.20 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  753.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,274   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

768 إلى 775

عيار 22 

704 إلى 710

عيار 21

672 إلى 678

عيار 18

576 إلى 581

عيار 14

448 إلى 452

عيار 12

384 إلى 352

الاونصة

23.885 إلى 24.098

الجنيه الذهب

5,376 إلى 5,424

الكيلو

768.000 إلى 774.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

753.36 جنيه      

 47.83 $

سعر الذهب عيار 22

690.58جنيه

 43.84 $

اسعار الذهب عيار 21

659.20 جنيه      

41.85 $

اسعار الذهب عيار 18

565.03جنيه

35.87 $

سعر الذهب عيار 14

 439.46جنيه

27.90 $

سعر الذهب عيار 12

376.68 جنيه

23.91 $

سعر الذهب عيار 9

282.51جنيه

17.93 $

اسعار أوقية الذهب

23.429 جنيه

1,487 $

اسعار جنيه الذهب

5,274 جنيه

334.79 $

اسعار كيلو الذهب

753,356 جنيه

47,826 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

18 مارس

771

675

579

450

321

17 مارس

774.44

677.66

580.84

451.76

387.22

16 مارس

782.75

685

587.25

456.75

391.5

12 مارس

794

695

596

463

398

11 مارس

824

721

618

480.75

412

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة إلى 1477.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 1492.95 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1546 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.



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