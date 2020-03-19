أسعار الذهب اليوم الخميس 19-3-2020.. والمعدن الأصفر يستأنف التراجع





أسعار الذهب في مصر





استأنفت أسعار الذهب التراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن فقد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات بضغط من تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية، ليواصل الانهيار اليوم ويخسر نحو 15 جنيهًا، وحجم من تساوي نسبة التراجع في السوق المصري بالرغم من زيادة وتيرة الهبوط في السوق العالمي إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 753.36 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 659.20 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 565.03 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 565.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 659.20 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 753.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,274 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 768 إلى 775 عيار 22 704 إلى 710 عيار 21 672 إلى 678 عيار 18 576 إلى 581 عيار 14 448 إلى 452 عيار 12 384 إلى 352 الاونصة 23.885 إلى 24.098 الجنيه الذهب 5,376 إلى 5,424 الكيلو 768.000 إلى 774.857 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 753.36 جنيه 47.83 $ سعر الذهب عيار 22 690.58جنيه 43.84 $ اسعار الذهب عيار 21 659.20 جنيه 41.85 $ اسعار الذهب عيار 18 565.03جنيه 35.87 $ سعر الذهب عيار 14 439.46جنيه 27.90 $ سعر الذهب عيار 12 376.68 جنيه 23.91 $ سعر الذهب عيار 9 282.51جنيه 17.93 $ اسعار أوقية الذهب 23.429 جنيه 1,487 $ اسعار جنيه الذهب 5,274 جنيه 334.79 $ اسعار كيلو الذهب 753,356 جنيه 47,826 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 18 مارس 771 675 579 450 321 17 مارس 774.44 677.66 580.84 451.76 387.22 16 مارس 782.75 685 587.25 456.75 391.5 12 مارس 794 695 596 463 398 11 مارس 824 721 618 480.75 412 10 مارس 830.75 727 623.25 484.75 415.5 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







أسعار الذهب عالميًا:





تراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة إلى 1477.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 1492.95 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1546 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.











