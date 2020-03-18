"الكونجرس" يقر أول حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، اليوم الأربعاء، خطة بمئة مليار دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على العمال.









وتستهدف المساعدات تخفيف آثار الأزمة على العمال الذين يواجهون اضطراب العمل نتيجة تفشي المرض.









وتتضمن الحزمة التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق، عدة بنود، منها إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا مجانا والتوسع في العطلة المرضية مدفوعة الأجر، وتحسين إعانة البطالة لبعض الفئات. كما تتضمن دعما إضافيا لبرامج الدعم الغذائي للفئات المحتاجة.





ووافق مجلس الشيوخ على القانون بأغلبية 90 عضوا مقابل 8 أعضاء، وأصبح القانون الآن على مكتب الرئيس دونالد ترامب لاعتماده

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وتجري حالياً المناقشات في مجلس الشيوخ بشأن خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكية التي تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.



