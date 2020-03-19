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مناشدة من القوات المسلحة إلى المصريين (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 08:10 ص
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داليا الحسين
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نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، انتشار القوات المسلحة استعدادا لفرض حظر التجوال ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف "الرفاعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا أساس من الصحة لما تردد حول انتشار القوات المسلحة التي تعلن ما يخصها عبر صفحتها الرسمية والموقع الرسمي لوزارة الدفاع".

وناشد المواطنين بالاعتماد على صفحة المتحدث الرسمى للقوات المسلحة على فيس بوك وموقع وزارة الدفاع في الحصول على الأخبار التي تخص القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة تدعم إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.
وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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الكلمات المفتاحية

مصر صحة عالمية القوات المسلحة الجيش المصري احمد موسي

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