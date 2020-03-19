توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)





قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات المسلحة أسهمت في تعقيم جامعتي عين شمس والأزهر، لافتا إلى أن القوات المسلحة كلفت إدارة الحرب الكيماوية بتطهير الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن هناك خطة من القوات المسلحة لتطهير كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار الفيروس.





ونفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قيام طائرات بتنفيذ طلعات لرش مطهر في بعض المناطق كما أشيع خلال الأيام الماضية.





وأكد أن أي إجراء تقوم به القوات المسلحة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحة وزارة الدفاع.





وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إلى أن القوات المسلحة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين في جميع الأزمات.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.





وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



