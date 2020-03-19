Advertisements
Advertisements
Advertisements

توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 08:05 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات المسلحة أسهمت في تعقيم جامعتي عين شمس والأزهر، لافتا إلى أن القوات المسلحة كلفت إدارة الحرب الكيماوية بتطهير الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن هناك خطة من القوات المسلحة لتطهير كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار الفيروس.

ونفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قيام طائرات بتنفيذ طلعات لرش مطهر في بعض المناطق كما أشيع خلال الأيام الماضية.

وأكد أن أي إجراء تقوم به القوات المسلحة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحة وزارة الدفاع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إلى أن القوات المسلحة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين في جميع الأزمات.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا تطهير المؤسسات القوات المسلحة

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ 40 دقيقة

فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)

منذ 17 دقيقة

رسائل "الصحة العالمية" بشأن علاج كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من الأمطار والبرودة في طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 11 دقيقة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

بسمة وهبة: "عشت ليلة مرعبة بسبب كورونا"

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

متخصص في علم الفيروسات: متوقع أن تخف حدة كورونا في الصيف

متخصص في علم الفيروسات: الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة.. و"الصابون يقتل كورونا"

"الصحة" تكشف حقيقة التوصل لعلاج لفيروس كورونا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:08 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

11:13 م

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

02:36 ص

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status