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وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

الخميس 19/مارس/2020 - 02:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن جميع مصنعي الغذاء لديهم خامات تصنيع السلع الغذائية على الأقل لمدة تكفي 4 شهور، لافتًا إلى أن المستوردين قاموا باستيراد الكثير من السلع قبل أعياد رأس السنة الصينية، وبذلك توفر العديد من السلع قبل ظهور فيروس كورونا.

وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الاحتياطي من السكر يكفي 4.9 شهر، وموسم حصاد قصب السكر سيبدأ قريبًا، وهذا يعني أن مصر لديها سكر يكفيها طول السنة، ولحسن الحظ هناك انخفاض كبير في أسعار السكر على مستوى العالم".

وأضاف أن حركة التجارة مستمرة رغم إغلاق العديد من الدول الحدود، مشيرًا إلى أن الحديث على نقل الفيروس من خلال البضائع أمر غير صحيح، معقبًا: "فيروس كورونا يعيش على الأسطح لمدة ساعات، والبضائع تنقل في مدة أطول بكثير".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية السلع الغذائيه الاجراءات الوقائية 26 حالة

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