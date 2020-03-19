محافظ جنوب سيناء: لا يوجد حاليًا إصابات كورونا بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الأوضاع مطمئنة في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن المدينة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا سوى حالة واحدة، كانت بأحد الفنادق وتم نقلها خارج المحافظة.





وقال "فودة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد إنه تم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي للفندق الذي اكتشفت فيه الحالة.





وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي للعاملين في المنشآت السياحية لمدة 14 يوما، وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مؤكدا أن الإجراءات تشمل العاملين المخالطين للسياح في المنشآت السياحية فقط.





ونفى ما تردد حول إغلاق شرم الشيخ قائلا: "هذه شائعات مغرضة أثارت بلبلة وقرارات العزل تطبق على المنشآت السياحية فقط وأناشد الهيئة الوطنية للإعلام بمحاسبة المسؤولين عن ترويج هذه الشائعة".





وأكد أن الطيران الداخلي والطرق البرية تعمل بشكل طبيعي في شرم الشيخ، محذرا التجار من احتكار الأسعار أو زيادة أسعارها.





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.





وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.





وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.