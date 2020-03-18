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نشرة حوادث الفجر: ضبط مروج شائعات عن انتشار كورونا في مصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:19 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

التحقيق في واقعة سقوط موظف من أعلى سطح عقار بالمعصرة
طالبت نيابة المعصرة مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة موظف لقي مصرعه من أعلى سطح العقار محل سكنه وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
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الداخلية": تعليق استخراج وتجديد رخص القيادة بدءا من الغد
أعلنت وزارة الداخلية، عن تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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نادى القضاة يطلق مبادرة لمساندة أسر ضحايا كورونا
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أطلق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة آثار فيروس كورونا.
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العثور على جثة طفل ملقاة بالشارع في أبوالنمرس
عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة
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احصل على وثائق الأحوال المدنية وأنت فى بيتك (فيديو)
نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الانترنت.
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ضبط مروج شائعات عن انتشار كورونا في مصر
ضبطت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، أحد العناصر الإثارية، لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة عن انتشار فيروس كورونا في مصر.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر صندوق أهل مصر بوابة الفجر الطب الشرعي الإجراءات الاحترازية

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