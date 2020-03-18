محافظ بني سويف: إغلاق المحلات العامة من 10 مساءً وحتى 6 صباحًا باستثناء البقالة والأفران والصيدليات (فيديو)



وأكد محافظ بني سويف أنه تم خفض أعداد العاملين في المصالح الحكومية وتم تقسيم العمل بين الموظفين على أن يكون لكل موظف يوم حضور وأخر غياب.



وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء يطبق على أصحاب الحالات المرضية الخاصة.





وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.



وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





قال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف إنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في بني سويف.وتابع "هاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المحافظة قررت إغلاق كافة المحلات العامة باستثناء محلات البقالة والأفران والصيدليات وذلك من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا.وأوضح الدكتور محمد هاني، أنه تم منع إقامة الأسواق الشعبية والمناسبات، كما تم غلق القهاوي التي تخالف التعليمات بقرار إداري لمدة أسبوع.