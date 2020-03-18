نقيب الصحفيين يكشف موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن إرسال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية، عن شهر مارس الجاري لحساب النقابة.



