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نقيب الصحفيين يكشف موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:10 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن إرسال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية، عن شهر مارس الجاري لحساب النقابة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إن ذلك يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداءً من يوم غد الخميس 19 مارس، مؤكدًا أن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، وصلت أمس الثلاثاء للهيئة الوطنية للصحافة، وسيتم تحويلها بدءًا من يوم الأحد 22 مارس لكل المؤسسات الصحفية، بحيث يبدأ صرف البدل بها بدءًا من اليوم التالي الإثنين 23.
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