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الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 19 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، جاء كالأتي:

القاهرة الكبرى
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.

الوجه البحري
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

شمال الصعيد
لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

جنوب الصعيد
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، على القاهرة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة، كما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)
الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)
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