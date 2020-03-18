خاص.. أخر مستجدات التجديد لفتحي وسليمان في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر متسجدات التجديد للثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث ينتهي عقد الثنائي في نهاية الموسم الحالي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر متسجدات التجديد للثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث ينتهي عقد الثنائي في نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل النادي الأحمر بأن هناك اتجاه قوي لتجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسمين، حيث ترى لجنة التخطيط أن فتحي قادر على العطاء لموسمين أخرين.

وقال مصدر داخل النادي الأحمر بأن هناك اتجاه قوي لتجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسمين، حيث ترى لجنة التخطيط أن فتحي قادر على العطاء لموسمين أخرين.