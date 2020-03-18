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خاص.. أخر مستجدات التجديد لفتحي وسليمان في الأهلي
الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:02 م
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علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر متسجدات التجديد للثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث ينتهي عقد الثنائي في نهاية الموسم الحالي.
وقال مصدر داخل النادي الأحمر بأن هناك اتجاه قوي لتجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسمين، حيث ترى لجنة التخطيط أن فتحي قادر على العطاء لموسمين أخرين.
وأضاف المصدر بأن الاتجاه السائد داخل لجنة التخطيط هو التجديد لوليد سليمان لموسم أخر.
وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء اليوم الأربعاء عن عقد لجنة التخطيط بالنادي اجتماعا غدا مع الرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور لفتح ملف التجديد لهما.
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