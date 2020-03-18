الإمارات تقرر تعليق إصدار جميع تصاريح العمل ابتداء من الخميس

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من غدا الخميس، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بإكسبو 2020.





ويأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ومنع انتشاره.









وقالت الخارجية الإماراتية، إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم، والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.