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الإمارات تقرر تعليق إصدار جميع تصاريح العمل ابتداء من الخميس

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:02 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من غدا الخميس، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بإكسبو 2020.

ويأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ومنع انتشاره.


وقالت الخارجية الإماراتية، إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم، والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم. 

وأضافت أنها ستطلع الإماراتيين بكل جديد في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية وإعتباره " وباءً ".

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفية من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات إحترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في ختام بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الامارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشيه.

من ناحية أخرى قررت الإمارات، تعليق مؤقت لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لحاملي جوازات الدول المعفية بعد اعتبار منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء. 
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صحة عالمية تصاريح العمل الخميس الاجراءات الوقائية الإمارات الإجراءات الاحترازية احترازي إطار الإجراءات الوقائية

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