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شريف عامر يقدم برنامجه من منزله تطبيقا لمبادرة "خليك في بيتك"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:58 م
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الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر
أمنية فوزي
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قدم الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، فقرة من حلقة برنامجه من الشارع، والفقرة الأخرى من منزله.

وقال الإعلامي شريف عامر، إن طبيعة عمله تفرض عليه أن ينزل إلى الشارع، وبعدها عاد إلى المنزل ليقدم الفقرة الثانية، قائلًا: "نطبق المبادرة التي أطلقتها إم بي سي مصر "خليك في بيتك""، ناصحًا المواطنين بعدم النزول من البيت.

ووجه "عامر"، عدة نصائح للمواطنين؛ لتطهير منازلهم، وتطهير الأسطح، عن طريق الكحول والكلور؛ للحماية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة الاجراءات الوقائية الإعلامي شريف عامر

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