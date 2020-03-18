ميركل: مكافحة فيروس كورونا "COVID-19" تتطلب التضامن

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مكافحة فيروس كورونا "COVID-19"، تتطلب التضامن مثل أوقات الحرب.

وناشدت ميركل جميع المواطنين اليوم الأربعاء، المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.





وقالت ميركل في كلمة بثها التلفزيون: "الأمر خطير ولنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية، وفي الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم‭‭ ‬‬يكن هناك أي تحد لبلادنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".





وناشدت ميركل المواطنين الالتزام باللوائح غير المسبوقة التي تفرض قيودا على الحياة العامة وتم الاتفاق عليها مع جميع المناطق في وقت سابق هذا الأسبوع، وأضافت: "بالنسبة لنا كحكومة سنعمل دائما على إعادة تقييم ما يمكن أن يكون صحيحا ولكن أيضا ما يمكن أن يكون ضروريا".





وسجلت في أراضي ألمانيا حتى الأربعاء، 9919 إصابة بفيروس "COVID-19" و26 حالة وفاة.