بسبب "كورونا".. صحة حفر الباطن تكثف إجراءاتها للتصدي للفيروس





عملت صحة حفر الباطن، مساء اليوم الأربعاء، على تكثيف إجراءاتها الاحترازية و الوقائية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، عن طريق حملة وقائية بالتعاون مع الجهات العاملة في مطار القيصومة.





وقال المتحدث الرسمي لصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري: إن "الحملة استهدفت العاملين والمسافرين، من خلال إجراء الكشف الطبي عليهم مع تقديم المنشورات التوعوية عن أعراض الفيروس، وطرق الوقاية".





وأكد الشمري على أن الحملة حرصت على اتباع إرشادات الوقاية وهي: الالتزام بعدم مصافحة الآخرين والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل، والتأكد من اتباع الطريقة الصحية الصحيحة لتغطية الفم والأنف بالكوع المثني أو استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها على الفور، والحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن "تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا"، موضحة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

وطلبت الوزارة من الجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويذكر أن فيروس كورونا وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.



