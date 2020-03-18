عمرو طارق يكشف تطورات الوضع في كرة القدم الأمريكية

كشف عمرو طارق لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي أخر التطورات في الشارع الكروي بالولايات المتحدة وتداعيات فيروس كورونا، ونصيحته للمصريين للحد من خطورته.





وقال في تصريحات تلفزيونية :"تم إيقاف الدوري يوم 17 من مارس الجاري ولمدة شهر، كما تم إلغاء التدريبات، أمامنا فرصة لكي نستكمل الموسم خاصة وأنه ينتهي في شهر نوفمبر المقبل".





وتابع :"كل لاعب يتم إرسال برنامج تدريبي خاص به ويتم الاتصال من خلال الجي بي إس، من أجل الاستعداد جيدا لكي يكون اللاعب جاهز لاستكمال الموسم في أي وقت".





وواصل :"هنا فرق في أمريكا لا يستطيع لاعبيها التدريب بشكل جيد".





وزاد :"أول ما تلقيت خبر إيقاف التدريبات قمت بشراء مستلزماتي لكي تكفيني لأسبوعين، أتمنى من لاعبينا في مصر أن يأخذوا الأمر بجدية، وأن لا ينتظروا حدوث المصيبة ثم يتم اتخاذ الإجراءات".





وواصل :"نحن بحاجة جميعا للبقاء في البيت وحاليا نيويورك فارغة ولا يوجد أحد في الشارع، هذه هي فترة صعبة على العالم كله ونحن في امتحان وكل فرد لا بد أن يكون مسئول".





وعن موقف الشعب الأمريكي من فيروس كورونا قال :"رؤساء الأندية والاتحاد الأمريكي متكاتفين من أجل مصلحة اللاعبين والجمهور، وما أراه في الإعلام هنا الناس لديهم وعي لما رأوه في الصين وإيطاليا، وجميع الأشخاص الذين أعرفهم يجلسون حاليا في منازلهم".





وحول وجود مصل أو لقاح لفيروس كورونا قال :"حتى الآن لم يتم اكتشاف أو عمل أي شئ، ما يتردد هو أن أن اكتشاف أي علاج سيتم في خلال عام".





وأشار :"الخطة الأولية في أمريكا هي عودة الدوري في شهر يونيو المقبل وبدون جماهير لكنه كلام ليس أكيدا".





وأكمل :"على الجميع التكاتف حول الكابتن حسام البدري فهو يملك الخبرات وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون جيدة".





وأتم حديثه :"





لم يتواصل أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر معي وأتمنى أن يتابعوا الدوري الأمريكي والنظرة تختلف له خاصة وأنه من الدوريات الكبيرة".