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الجدعان: حكومة المملكة تتخذ تدابير مالية لمواجهة "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:45 م
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وزير المالية السعودي - محمد الجدعان
وزير المالية السعودي - محمد الجدعان
الفجر السعودي
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قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد الجدعان، مساء اليوم الأربعاء، إن "الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة؛ للتعامل مع تبعات الوباء والحد من تفشيه لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها".

وأكد الجدعان على أن "الحكومة ستقوم بتوفير كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

كما لفت إلى أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، أقرت الحكومة خفضًا جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيًا واقتصادياً، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال.

وأكد على قوة المركز المالي للحكومة؛ حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف: أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، وستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

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الكلمات المفتاحية

كورونا حكومة المملكة المملكة الجدعان

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