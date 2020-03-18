أماني كمال تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في مسلسل "حب عمري"

تواصل الفنانة أماني كمال، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "حب عمري"، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتدور احداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان هيثم شاكر وديانا هاشم.



وكشفت أماني، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " تفاصيل شخصيتها في مسلسل"حب عمري"، حيث انها تجسد شخصية فتاة تدعى "مها الغزالي" وهي فتاة ثرية تمتلك شركة مقاولات ورثتها عن زوجها، وقامت بالتضحية بأشياء كثيرة من أجل أهلها ودراسة اخواتها فهي طيبة بطيبعتها ولكن في السوق ست قوية بيتعملها حساب، وستدخل في صراعات كثيرة مع زوج أختها الذي يقوم بدوره "محمد مهران"، كما أنها تعيش قصة حب مع نفسها وتحاول السيطرة على هذه القصة ولكن لا تستطيع السيطره عليها.



يذكر أن آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في إطار السبعنيات، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مي سليم ودانا حمدان وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد.

