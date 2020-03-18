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محافظ الفيوم: غلق الأسواق العامة وتعقيم ماكينات الصرف الآلي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدأت منذ فترة في محافظة الفيوم، مشيرا إلى أن المحافظة ليست بعيدة عما يحدث في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إلغاء الأسواق العامة وإيجاد بدائل بدون تجمعات، حيث إن البائعين يتواجدون على مسافات بعيدة وذلك بالتنسيق مع التموين والغرف التجارية والوحدات المحلية.

وأردف الأنصاري أنه تم تشديد الرقابة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم وجود تجمعات كبيرة، مؤكدا أن تكالب المواطنين على شراء السلع يطمع التاجر في رفع الأسعار كما يؤدي إلى خلق تجمعات في غنى عنها.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم التواصل مع البنوك لتوفير أحد ممثليها عند كل ماكينة « ATM»لتعقيمها فور انتهاء كل معاملة من قبل العميل وذلك لتقليل انتقال العدوى.

وأكد أن هناك استجابة إيجابية من أصحاب قاعات المناسبات بشأن تقليل أعداد الحضور، مطالبا المواطنين بتقليل تواجدهم في التجمعات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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