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حمد الله يعتلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين
الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:30 م
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أميرة فطيم
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يعتلي المغربي عبد الرازق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين الموسم الحالي، برصيد 18 هدف، في حين صنع هدفين، في 20 مباراة، فيما يلاحقه هداف الهلال جوميز، بعدما أحرز 14 هدفًا، فيما صنع 4 أهداف آخرين.
يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري المحترفين الموسم الماضي، بإحرازه برصيد 35 هدفا، ليسجل رقما قياسيا كأكبر معدل تهديفي، على مستوى اللاعبين المحترفين أو المحليين.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-
1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 18 هدف
2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 14 هدف
3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 13 هدف
4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 12 هدف
5- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد11 هدف
6- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 11 هدف.
يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري المحترفين الموسم الماضي، بإحرازه برصيد 35 هدفا، ليسجل رقما قياسيا كأكبر معدل تهديفي، على مستوى اللاعبين المحترفين أو المحليين.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-
1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 18 هدف
2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 14 هدف
3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 13 هدف
4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 12 هدف
5- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد11 هدف
6- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 11 هدف.
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