محافظ أسوان: عدم مغادرة العاملون بالسياحة قبل 14 يومًا.. ومحاسبة المخالفين

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه لا يوجد أي شئ يوقف السياحة في مصر وستعود سالمة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه فترة وستمر على مصر كما مرت الفترات الأصعب من قبل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لا مغادرة لأي شخص من العاملين بالسياحة أوالمخالطين للسائحين قبل 14 يوما مشيرا إلى أنه تم عمل حصر بالعاملين في هذا المجال وتم أخذ تعهد عليهم بعدم المغادرة.



وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات لتحجيم المرض وعدم انتشاره، مؤكدا أن من يسمح لأي من العاملين بالسياحة بمغادرة المنشأة التي يعمل بها سيعرض نفسه للمحاسبة والاستجواب.



وأوضح محافظ أسوان، أنه تم تعقيم ديوان عام المحافظة والمديرات وكافة الهيئات والمؤسسات في المحافظة بما المنشآت السياحية من فنادق وبواخر.



وأكد عطية أنه خضع للكشف الطبي مثل باقي العاملين بديوان عام المحافظة للكشف عن فيروس كورونا، موضحا أنه لن يتم السماح لمن ترتفع درجة حرارته بالدخول لديوان المحافظة أو المديريات أو كافة المنشأت الأخرى.



ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أنه تم اليوم مغادرة أخر فوج سياحي بمحافظة أسوان.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.



وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.



وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

