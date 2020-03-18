9 لاعبين على وشك الخروج من قلعة ريال مدريد

ينتظر خلال الفترة المقبلة خروج عدد من لاعبي ريال مدريد الإسباني، عن صفوف النادي ضمن انتقالات الصيف القادمة، لأسباب مختلفة.





لعل أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد، اللاعب الويلزي جاريث بيل، بعدما فتح أمامه النادي الملكي الباب من أجل الرحيل بالمجان خلال ا لإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة بسبب راتبه المرتفع الذي يصل إلى 14 مليون يورو.





ومن المتوقع أيضًا خروج الثنائي ناتشو فيرنانديز ومارسيلو من الدفاع، وذلك بحكم تألّق الفرنسي فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر.





بالإضافة إلى أن هناك إمكانية للاستعانة بالمغربى أشرف حكيمي بعدما لعب في الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة مع بروسيا دورتموند الألماني كخيار ثان، المصنف ضمن قائمة أفضل المواهب الصاعدة في مركزه على مستوى العالم.





كما أنه منتظر خروج الثنائي لوكا مودريتش وخاميس رودريغيز من خط الوسط، حسب ما أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية.





وفي منطقة الهجوم متوقع خروج فينسيوس جونيور وإبراهيم دياز وماريانو دياز، بحسب رؤية مدرب الفريق زين الدين زيدان، علاوة على احتمالية خروج يوفيتش على سبيل الإعارة.