عاجل.. سعد سمير يشكل فريق "الخير" لمواجهة أضرار فيروس كورونا

أعلن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تكفله وزملائه بعدد 20 أسرة لمساعدتهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من زملائه اللاعبين..

أعلن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تكفله وزملائه بعدد 20 أسرة لمساعدتهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من زملائه اللاعبين..