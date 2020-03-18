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عاجل.. سعد سمير يشكل فريق "الخير" لمواجهة أضرار فيروس كورونا
الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:24 م
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علي نبوي
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أعلن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تكفله وزملائه بعدد 20 أسرة لمساعدتهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من زملائه اللاعبين..
وقال مدافع الأهلي في فيديو له :"نعرف أن هناك أسر ستكون مضطرة للبقاء في المنزل، ولن تعمل في الفترة المقبلة لأجل الظرف الذي نمر به لذلك اتفقنا على تحدي في الخير بالتعاون مع جمعية رسالة لأن هناك أسر كثيرة تحتاج في الفترة المقبلة".
"هناك أسر أيضا تضررت من السيول في الفترة الماضية وسنرى من منا سيكون قادر على التكفل بأكبر عدد من الأسر المحتاجة وبإذن الله سبندأ بـ20 أسرة".
وزاد :"بتحدى وليد سليمان وشرف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد، في أكبر عدد من الأسر التي سنكون ملتزمون بها في الشهرين المقبلين".
وأتم :"سنبدأ بـ20 أسرة بالتعاون مع جمعية رسالة ومساعدتهم بأمر بسيط، ومنتظر زملائي برد التحدي".
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