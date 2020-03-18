أبرزهن جيهان نصر.. فنانات ضحين بشهرتهن ونجوميتهن من أجل الرجل

الفجر الفني

جيهان نصر



ريهام أيمن





والأمر اللافت للنظر أن شريف قد التقى بريهام للمرة الأولى من خلال تعاونهما بمسلسل "العراف"، وكان من أشد المعجبين بتمثيلها، لكن عندما قرر الزواج منها طلب منها ترك المجال.



عزيزة جلال



وكانت النجمة المغربية عزيزة جلال من أشهر المطربات منذ سنوات ماضية واشتهرت بأغنيتها المميزة مستنياك، ولكن قررت الاعتزال والابتعاد عن الغناء لاشباع غريزة الأمومة وتكوين حياة زوجية مستقرة ولكن منذ عدة شهور قررت عزبزة العودة مرة أخري بعد أن نجحت في حياتها الزوجية.



المغربية إيمان شاكر



واتجهت ملكة جمال المغرب إيمان شاكر للتمثيل وبرز نجمها في مسلسل «العار» بتقديم شخصية فتاة ليل تتعرف على «مصطفى شعبان»، وشاركت فى مسلسل «فرح العمدة» مع «غادة عادل»، إلا أنها قررت ترك الفن بعد زواجها.

يزخر الوسط الفني بمجموعة كبيرة من الفنانات اللاتي يمتلكن مواهب متميزة في التمثيل أو الغناء، واستطعن أن يثبتن جدارتهن بالشهرة ومحبة الجمهور لهن، حتى قدمن عدة أعمال مميزة رسخت اسمهن في قلوب الجمهور.ولكن، ولأن غريزة الأمومة والحب موجودة داخل كل امرأة ولاتفرق إذا كانت فنانة أم غيرها، لاحظنا اعتزال عدد كبير من هذه النجمات للفن لرغبتهن في الزواج وتكوين الأسرة والعائلة بعيدًا عن العمل ومسؤوليات الشهرة وضرائبها.وفي هذا التقرير، يستعرض لكمأبرز 5 فنانات اعتزلن الفن وتركن نجوميتهن وضحين بالنجاح من أجل الزواج والعائلة.وجه ملائكي وملامح بارزة تعبر عن كل كلمة تنطق بها في كل مشهد نراها فيه، من منا ينسى فريال فراويلة في المال والبنون والتي قدمته لنا الفنانة جيهان نصر بأداء احترافي أكثر من رائع.ولكن وبالرغم من هذه النجاحات التي حققتها جيهان نصر في التمثيل إلا أنها فضلت الاعتزال والتفرغ لحياتها الزوجية والشخصية.وبدأت قصة زواجها عندما شاهدها «سعود الشربتلي»، رجل أعمال سعودي، أثناء تواجدها فى بيروت بصحبة أسرة مسرحية «المحظوظ» مع «سمير غانم»، الذي نجح بواسطته في الجلوس معها لدقائق، طلب يدها للزواج، واشترط اعتزال الفن مع الموافقة على الزواج، وبالفعل وبعد ساعات أرسل طائرة خاصة للقاهرة لإحضار أسرتها كلها وعقد قرانه عليها.وتعتبر الفنانة ريهام أيمن من أبرز الفنانات اللاتي اعتزلن الفن من أجل أزواجهن، حيث طلب منها زوجها الفنان شريف رمزي قبل الزواج أن تعتزل التمثيل وهو ما وافقت عليه.