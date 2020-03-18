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الطبيبة المرافقة لأول حالة وفاة بكورونا توجه نصائح للمواطنين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وجهت الدكتورة آية الحديدي، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الصدر بالمنصورة، والمرافقة لأول حالة وفاة بكورونا في مصر، نصائح للمواطنين؛ للوقاية من فيروس كورونا، قائلة: "مش عايزين حالة الهلع ولكن في نفس الوقت عايزين نقلل التجمعات خالص علشان نعدي الفترة دي على خير".

وطالبت "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، ببرنامج "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، المواطنين بغسيل الأيدي باستمرار، موضحة أن "الجوانتي" مضر ويمثل مصدر عدوى وليس حماية، والأهم هو غسيل الأيدي، مشددة على أن الوقاية خير من العلاج.

وأشارت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الصدر بالمنصورة، إلى أن التمريض في مصر متفاني في عمله على مستوى مصر بالكامل، معلقة: "ربنا يعينا جميعًا، ونعدي الفترة دي على خير.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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