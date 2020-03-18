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لافتة طيبة من اتحاد الكرة المغربي لمواجهة "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:14 م
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اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
الفجر الرياضي
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شارك اتحاد الكرة المغربي في حملة الدعم الموجهة لصندوق محاربة فيروس كورونا، بتخصيص مبلغ مالي بقيمة مليون دولار.

وأعلن  اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع رابطة المحترفين والهواة وكافة أطياف أسرة كرة القدم المغربية.

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وتتواصل مبادرات الدعم المالي لهذا الصندوق بملايين الدولارات، قادمة من شخصيات المال والأعمال ونجوم كرة القدم بالمغرب.

في حين أعلنت بعض الأندية عن إجراءات ومواقف خاصة بها للتصدي لهذا الفيروس، ودعم أسر اللاعبين المعوزة، التي تضررت بفعل الأوضاع الحالية بالمغرب.
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