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حسناء سيف الدين نحكي لـ"الفجر الفني: تفاصيل شخصيتها في مسلسل "شاهد عيان"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:17 م
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حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
مصطفى فكيه
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تخوض النجمة حسناء سيف الدين السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شاهد عيان" بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنان حسن الرداد، محمد لطفي، وليد فواز، بسمه، هنا شيحه، ومن إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن ويحمل عدد من المفاجآت.

وقالت الفنانة حسناء سيف النصر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها تجسد شخصية تدعي "رانيا" وهي زوجه الفنان محمد لطفي، وتدور معظم مشاهدها مع الفنان محمد رياض وباقي فريق العمل، وتسعد الفترة القادمة لبدأ تصوير مشاهداها. 

وعلقت الفنانة حسناء سيف النصر على فيروس كورونا قائلةً:" أرجو الالتزام من المصريين شويه، ياخدوا الموضوع بجديه أكثر من كدا، الموضوع جد جدا، ومش سهل، ومنتشر في العالم كله مش مصر بس".

وتابعت حديثها قائلة:" أي حد مش هيلتزم بـ قرارات الحكومة هو مش بـ يضر نفسه بس، هو بـ يضر أهله والأقارب منه، يا ريت بس نيجي على نفسنا شوية ونقعد في البيت ونحافظ شويه، وبلاش اجتماعات ولا خروجات الفترة الحالية فقط".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة حسناء سيف الدين في بطولة مسلسل "البيت الكبير" وجسدت شخصية بنت غجرية اسمها "سينا" تعمل في الموالد، وتتحدث باللهجة الصعيدية، نظرًا لأنها عاشت طول عمرها في الصعيد.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وحسناء سيف الدين، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.

في سياق منفصل يجسد النجم حسن الرداد في مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل شخصية ظابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب ويحمل العمل عديد من المفاجآت ويشارك في بطولته كل من وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن رومانسي، حيث انتهى الرداد من تصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات المخصصة للعمل.
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الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان2020 مسلسل شاهد عيان حسناء سيف الدين حسن الرداد

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