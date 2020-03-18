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الدولار يواصل الارتفاع خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:02 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
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واصلت أسعار الدولار الأمريكي الارتفاع خلال التعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليحافظ على أعلى مستوى منذ عام 2017 مع موجة بيعية للعملات الكبرى ووسط آمال التحفيز وجهود البلاد في احتواء تفشي الكورونا.

وتأتي مكاسب العملة الخضراء بالتزامن مع عودة الخسائر في الأسواق المالية الأمريكية، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 2000 نقطة خلال التعاملات.

وتعرضت كبرى العملات الرئيسية إلى خسائر قوية اليوم، حيث تراجع اليورو دون 1.10 دولار كما سجل الإسترليني أدنى مستوى منذ 1985 أمام الدولار وسط موجة بيعية بالعملات.

وجاء صعود العملة الخضراء بعدما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بالأمس أكبر ارتفاع يومي منذ عام 2004، كما تتداول اليوم عند مستوى أعلى 1 بالمائة، ما دفع المستثمرين للسعي من أجل الحصول على السيولة.

ويضفي العائد المرتفع على السندات الحكومية، المزيد من الجاذبية لامتلاك الدولارات، وسط علامات متزايدة على قلة المعروض منه، خاصة في الخارج.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن إجراءات لمساعدة الشركات الأمريكية المتضررة من الأزمة الجارية عن طريق تسهيلات ائتمانية وشراء أوراق مالية قصيرة الآجل.

وعلى صعيد تفشي "كوفيد-19"، تجاوز عدد الإصابات 200 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف شخص عالمياً مع انتشاره في نحو 156 دولة ومنطقة حول العالم حتى الآن.

وكشفت بيانات اقتصادية أن تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في البناء في الولايات المتحدة تراجعت خلال شهر فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بأكثر من 0.9 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0888 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة عند 107.99 ين.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 3.9 بالمائة ليسجل 1.1585 دولار، وصعد مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة ليصل إلى 0.9648 فرنك.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.6 بالمائة مسجلاً 101.162، بعد أن سجل مستوى 101.174وهو أعلى مستوى منذ يناير لعام 2017.
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فيروس كورونا سعر الدولار العملات الناشئة أسعار الدولار

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