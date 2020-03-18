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الصحة المغربية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:01 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.

ودعت السلطات المغربية، الأربعاء، مواطنيها إلى "التزام عزلة صحية" ببيوتهم؛ تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي أوقاتا صعبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية. 

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربيتين إن "السلطات تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام ’العزلة الصحية’ في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

وأوضح أن ارتياد الفضاءات العامة "سيبقى مؤطرا بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل"، على أن تتولى القوات العمومية "توجيه المواطنين من أجل احترام" هذه التدابير.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة في المغرب ليبلغ صباح الأربعاء 49 شخصا، توفي اثنان منهم وشفي واحد.

وعززت المملكة المغربية في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء معلقة كافة الرحلات الدولية، فضلا عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم، وكافة المرافق الترفيهية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 سنة.

كما سجلت الوزارة حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن من الدار البيضاء قادم من فرنسا، وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وهو موجود حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات الدار البيضاء .

وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب 38 حالة مؤكدة.



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