أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم 18 مارس 2020 : 3 مواعيد مقترحة لعودة الليجا.. نجم آرسنال في الطريق.. وحقيقة التعاقد مع نجم ليفربول

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 18 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحديد 3 مواعيد من أجل عودة الدوري الإسباني بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- رغم الحجر الصحي.. لاعبي ريال مدريد يحافظون على ليقاتهم البدنية

رغم انتشار فيروس كورونا القاتل، في معظم البلاد، وأدى ذلك إلى تأجيل كل الدوريات حتى إشعار أخر، لا زال لاعبي ريال مدريد يحافظون على لياقتهم البدنية.



وكان لاعب السله في ريال مدريد قد أصيب بفيروس كورونا، ثم ضرب الفيروس اللعين 35% من لاعبي فالنسيا، وأخيرا 6 لاعبين من نادي إسبانيول.



حيث نشر نادي ريال مدريد مقطع فيديو بثه على موقعه وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله نشاط لاعبي ريال مدريد خلال التدريبات.



وظهر في الفيديو كل من قائد الفريق سيرجيو راموس، وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة وخاميس رودريغيز وداني كارفاخال وفينيسيوس ورودريغو ورافايل فاران، وهم يواصلون العمل سواء في المنزل أو صالات التدريب.





- ثلاث مواعيد محتملة لعودة الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم الأربعاء، المواعيد المحتملة لاستئناف مسابقة الليجا مجددًا.

حددت رابطة الدوري الإسباني 3 مواعيد مقترحة من أجل استكمال منافسات الليجا الإسبانية خلال الفترة القادمة.



وكانت رابطة الليجا قد أعلنت تأجيل منافسات البطولة لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا، ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت أن مدة الإيقاف قد تصل إلي أكثر من شهر في ظل استمرار تفشي الوباء في البلاد.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن 3 مواعيد محتملة لاستكمال مباريات الليجا الإسبانية، الأول استئناف المباريات يوم 23 أبريل المقبل، أم الخيار الثاني عودة مباريات الدوري الإسباني يوم 2 مايو القادم، أم الخيار الثالث قد يكون يوم 14 مايو بعد نهاية خطر الفيروس المستجد.



ويعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.





- رئيس رابطة الدوري الإسباني يحسم مصير الليجا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، مصير الليجا بالموسم الحالي، بعد تعليق منافساتها بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالمي.



وقال "تيباس" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف، وسيتم وضع جدول جديد لمواعيد المباريات المتبقية بالبطولة والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. ويتبقي 11 مباراة في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي.



وأضاف: " سيتم تشكيلة لجنة من رابطة الليجا والإتحاد الإسباني للتنسيق بشأن المواعيد الجديدة لمباريات الليجا، وملائمتها لمواعيد مباريات البطولات الإوروبية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي"، مؤكدًا أنه تم ارسال 5 مقترحات للجداول الزمنية المختلفة لاستكمال مباريات البطولة.



وأكمل تصريحاته: " نستهدف إعادة جدولة مواعيد مباريات جميع المسابقات في أوروبا خلال 10 أيام".



وكان قد تم تعليق الأنشطة الرياضية في اسبانيا وعدد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





- حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نجم ليفربول

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن حقيقة رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.



وذكرت شبكة theathletic البريطانية أن العديد من التقارير أفادت في الأونة الأخيرة بأن ريال مدريد تواصل بالفعل مع وكلاء النجم السنغالي وأبلغهم برغبته في التعاقد مع ماني في الفترة المقبلة.



وأكدت شبكة theathletic البريطانية أن مسئولي ريال مدريد لم يتواصلوا أبداً مع وكلاء ماني كما أن ليفربول لا يرغب في التخلي عن النجم السنغالي.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن ماني يعلم تماماً أهميته في ليفربول كما أن النجم السنغالي لديه عقد مع الحمر يمتد حتى صيف 2023 وسيكون من الصعب رحيله.





- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم آرسنال

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت شبكة سبورتس مول البريطانية أن ريال مدريد بات يتبع مؤخرًا سياسة جديدة بالتعاقد مع مواهب شابة وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين.



وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد ارتبط مؤخرًا بإمكانية التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم المدفعجية وأن النامي الملكي يرغب في استخدام نجمه داني سيبايوس والمُعار لآرسنال حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضم مارتينيلي.



وذكرت الشبكة البريطانية أن سيبايوس كان قد انضم إلى آرسنال معارًا من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأوضح الموقع البريطاني أن آرسنال يسعى لشراء سيبايوس من ريال مدريد بشكل دائم في نهاية الموسم الجاري.



وأكد الموقع البريطاني أن ريال مدريد لا يرغب في طلب الحصول على أموال من آرسنال ولكنه يرغب ضم مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا مقابل الموافقة على انتقال سيبايوس بشكل دائم للمدفعغجبة

وذكرت أنّ مارتينيلي قدم آداءً جيدًا مع آرسنال هذا الموسم، حيث شارك في 26 مُباراة في مُختلف البطولات وسجّل 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.





- خلاف في ريال مدريد حول بديل مبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني يعلم تمامًا أنه من الصعب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات لذلك وضع الملكي خطة بديلة في حال فشل إتمام الصفقة.



وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأنه نشب خلاف بين فلورنيتنو بيريز رئيس ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق حول بديل صفقة كيليان مبابي في حال فشلها.





أشار الموقع الفرنسي إلى أن بيريز يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في حال فشل ضم مبابي بينما يريد زيدان التوقيع مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.



وأكد الموقع الفرنسي أن فلورنتينو بيريز قد يستغنى عن زين الدين زيدان في نهاية الأمر إذا لم يتفق معه على التعاقد على ضم هالاند في حال فشل صفقة مبابي.



وذكر الموقع الفرنسي أن زيدان كان قد أقدم على الرحيل عن ريال مدريد في 2018 بعد أن رفض بيريز تلبية مطالبه في سوق الإنتقالات أبرزها رحيل كريستيانو رونالدو وبقاء جاريث بيل.





- نجم آرسنال على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني وضع خطة جديدة من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال الإنجليزي.



وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم البرازيلي الشاب جذب أنظار الملكي بعد أن ظهر بمستوى مميز مع المدفعجية هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف وصنع أربعة أهداف آخرين في 26 مباراة خاضها مع الفريق اللندني في كل البطولات.



ونوهت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي صاحب الـ18 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف عام 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي مقابل 5 مليون جنيه إسترليني.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد يرغب في إتمام صفقة تبادلية مع آرسنال بحيث ينتقل مارتينيلي إلى الملكي مقابل انضمام داني سيبايوس بشكل نهائي إلى المدفعجية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيبايوس خاض 24 مباراة منذ بداية الموسم مع المدفعجية في الموسم الحالي في كل البطولات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين على الرغم من غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات المختلفة.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف عام 2019 قادمًا من الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.





- مفاجأة.. برغم كورونا رئيس رابطة الدوري الإسباني يلمح لعودة الليجا

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني عن إمكانية عودة مسابقة «لا ليجا» بالرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: "الاجتماعات الأخيرة تؤكد أننا سنلعب الموسم حتى النهاية، وستكون هناك مواعيد مُعلنة".



وتابع رئيس الرابطة:" ستشكل لجنة من الرابطة والاتحاد الإسباني لدراسة كيفية ملائمة مباريات المسابقات الأوروبية مع لقاءات الليجا، ولازالت هناك 11 جولة متبقية على نهاية الدوري".



وعن مواعيد عودة الليجا الإسبانية أضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: "بالفعل في عطلة نهاية الأسبوع، أرسلنا خمسة مقترحات مختلفة للجداول الزمنية، مع تواريخ بداية مختلفة".



وأختتم تيباس تصريحاته: "هدفنا هو إعادة تنظيم جميع الجداول الزمنية لجميع المسابقات في أوروبا، في غضون 10 أيام كحد أقصى".