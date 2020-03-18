Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات الجزائرية تضع مسافرين قادمين من إسبانيا في الحجر الصحي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الأربعاء، أنها "قررت وضع 900 مسافر جزائري قادمين من إسبانيا على متن سفينة "الجزائر 2" في الحجر الصحي في منتج الأندلسيات السياحي بمدينة وهران، لمدة 14 يوماً إلى غاية صدور نتائج التحاليل الخاصة بهم لتأكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

هذا وسيصل، غداً الخميس، 1100 مسافر قدموا من فرنسا عن طريق البحر إلى العاصمة الجزائر، ومن المرتقب أن يتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة 14 يوماً أيضاً.

ومن جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق جميع رحلاتها الدولية، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، ويُنتظر شروع الخطوط الجوية الحكومية في وقت لاحق بعمليات إجلاء للمواطنين العالقين في عدة دول حول العالم بسبب فيروس كورونا.

ودعت السفارات الجزائرية بالخارج، عبر بيانات عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مواطنيها العالقين للاتصال بها وتسجيل أنفسهم بهدف إجلائهم في الأيام المقبلة.

وسجلت الجزائر حتى الآن 6 وفيات بفيروس كورونا، فضلاً عن 72 إصابة مؤكدة، حسب ما ذكرت وزارة الصحة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، حزمة قرارات لمحاصرة تفشي الفيروس، منها الغلق الكامل للحدود البرية، وتوفير كمامات الوقاية، ودعم المستشفيات بآلاف من أسرة الإنعاش.

كما أعلن منع المسيرات بجميع أشكالها وإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بسبب الوباء.

وحتى ظهر اليوم، أصاب كورونا أكثر من 200 ألف شخص في 167 بلداً وإقليماً، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

السلطات الجزائرية السلطات الحجر الصحي الجزائر إسبانيا

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الجزائر والمغرب يقررا وقف الرحلات الجوية بينهما لمواجهة كورونا

قوات الأمن العراقية تحاصر فندقا في النجف بسبب "كورونا"

فنزويلا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

إيطاليا تسجل 250 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ"كورونا"

فيروس "كورونا".. عودة السعوديين من لبنان دون تسجيل أي إصابات

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

08:29 م

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status