'أبرزهم يوسف شاهين'.. مخرجون اخترقوا قلوب المشاهدين

دائما ما ينتظر الجمهور أعمالا للفنان الذي يفضلوا، لكن هنا اختلف الأمر وتبدل الحال وكانوا ينتظروا أعمالا لهؤلاء المخرجون الذين تألقت ولمعت أعمالهم واستطاعوا كسب قلوب الملايين بفنهم وعملهم الرائع المتميز.



"مخرجون تخطوا حاجز الكاميرا" هذه المقولة تتطبق عليهم لما قدموا لنا من أعمالا مازلت حية وعائشة في قلوب العديد ومازلت تخلد ذكراهم في قلوبنا ومن خلال السطور التالية يعرض إليكم 'الفجر الفني' في هذا التقرير أبرز هؤلاء المخرجون.



يوسف شاهين:



بدأت موهبة المخرج يوسف شاهين منذ صغره، وشارك في أول عمل فني له كممثل وليس كمخرج في فيلم "اسماعيل ياسين في الطيران"، ثم اتجه الى مجال الإخراج وأخرج أول فيلما سينمائيا في عام 1950م "بابا أمين"، ولم يقف به الأمر الى هنا حيث أنه لمع وحقق نجاحات عديدة وأخرج الكثير من الأعمال منها المهرج الكبير، نساء بلا رجال، شيطان الصحراء، باب الحديد، حب الى الأبد، حدوتة مصرية وغيرها من الأعمال، ونال "شاهين" حب واحترام وتقدير الجمهور لمجهوداته الفنية وكان يمثل لهم القدوة وأبرز ما قيل عنه من وصف أنه "مفكر صاحب استقلالية كبيرة" وقد نال هذا اللقب من قبل الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي"، وحصل على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة "اليوبيل الذهبي" عن فيلمه السينمائي "المصير".



خالد يوسف:



يعد المخرج خالد يوسف الذي تخرج من كلية الهندسة بجامعة شبرا من المخرجين الذي لمع صيتهم بداية من عام 2000، حيث قام بإخراج وتأليف أول فيلما سينمائيا له "العاصفة" بعدما كان مساعدا للمخرج "يوسف شاهين" في فيلم "المهاجر" الذي صدر عام 1992م.



ولم يسخر "يوسف" حياته للإخراج فقط بل شارك في التمثيل أيضا بعدما عرض عليه المخرج "يوسف شاهين" الخوض في هذا المجال لموهبته الفذة التي يتمتع بها وبالفعل قدم العديد من الاعمال الفنية منها انت عمري، جواز بقرار جمهوري، خيانة مشروعة، ويجا.



وقام ''يوسف" بتأليف العديد من الأعمال منها حين ميسرة، كف القمر، العاصفة، المصير.





محمد خان:



المخرج محمد خان لم يكن مجال الإخراج هدفه إطلاقا، حيث كان يحلم منذ طفولته بأن يصبح مهندسا معماريا وبالفعل حقق هدفه والتحق لدراسة الهندسة المعمارية بإنجلترا، ثم تعرف على شاب سويسري أثناء دراسته وعرض عليه الالتحاق لدراسة الفنون فقرر خوض التجربة وتعمق بالمجال وعمل كمساعدا في الإخراج للعديد من المخرجين منهم "كوستا"، "وديع فارس"، "فاروق عجرمة"، "يوسف معلوف"، ثم قدم العديد من الأعمال الفنية منها أحلام هند وكاميليا، فتاة المصنع، يوم حار جدا، خرج ولم يعد، الحريف، مستر كاراتيه وغيرها من الأعمال الأخرى.



وحصل على العديد من الجوائز تقديرا لمجهوداته العظيمة في مجال الإخراج منها جائزة ذهبية عن إخراجه العديد من الاعمال منها ضربة شمس، الحريف، نص أرنب، زوجة رجل مهم، مشوار عمر.