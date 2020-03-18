4 توقيتات.. المواعيد المقترحة لعودة الدوري الإسباني

يترقب عشاق ومحبو الدوري الاسباني بشغف كبير عودة الليجا بعد قرار رابطة المسابقة بتأجيل مباريات المنافسة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





تأجيل مباريات الدوري الإسباني

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية، قد أعلن تأجيل مباريات الدوري الإسباني لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخاصة بعد إصابة تريي ثومبكينس لاعب كرة السلة بفريق ريال مدريد بالوباء المستجد، ليفقد عشاق كرة القدم في العالم سحر ومتعة الليجا.





عودة الدوري الإسباني

وفي سياق متصل تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية عن عودة الدوري الإسباني حيث تمتلك الرابطة بعض المقترحات لمواعيد عودة ونهاية الليجا في الموسم الحالي 2019/2020، بعد تعليق المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد المعروف بـ"COVID – 19".





وعلق تيباس على عودة الدوري الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "علينا أن نجد الحل الأمثل لعودة المسابقات من جديد، لقد قدمنا 5 مقترحات بشأن ذلك للاتحاد الأوروبي في بداية الأسبوع الحالي، لذلك علينا أن نضع المواعيد الجديدة للمباريات خلال العشرة أيام المقبلة".





مقترحات عودة الدوري الإسباني

وتحدثت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن مقترحات رابطة الدوري الإسباني لعودة البطولة حيث أشارت إلى 4 مواعيد مختلفة لاستكمال منافسات الليجا جاءت كالتالي:-





- الموعد الأول

الموعد الأول ذهب لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني بالدرجة الأولى والثانية بدايةً من 23 أبريل إذا سارت الأمور بطريقة إيجابية داخل إسبانيا وتم القضاء على الفيروس المميت كورونا.





- الموعد الثاني

أما الموعد الثاني، فهو هو عودة الدوري الإسباني بعد شهر ونصف من الآن بدايةً من 2 مايو المقبل.





- الموعد الثالث

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن الموعد الثالث لعودة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون في الرابع عشر من مايو أي بعد شهرين كاملين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.





- الموعد الأخير

الموعد الأخير سيكون استئناف بطولة الدوري الإسباني بعد 14 مايو إذا ما استمرت حالات الطوارئ في اسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن تختتم البطولة خلال شهرين أو شهر ونصف، علماً أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حدد 30 يونيو القادم كموعدٍ لإنهاء الموسم في جميع الدوريات بالقارة العجوز.