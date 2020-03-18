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بعد إصابتها بالكورونا.. إيتزيار إيتونيو حديث السوشيال ميديا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:38 م
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إيتزيار إيتونيو
إيتزيار إيتونيو
مي مرسي
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أصبحت الفنانة إيتزيار إيتونيو المعروفة بـ"راكيل"، نجمة مسلسل La case de papel حديث جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد اصابتها بفيروس كورونا وإعلانها عن ذالك بعد أن شعرت بالأعراض وقامت بإجراء الاختبار وظهرت النتيجة إيجابية.

وشاركت "راكيل" صورة لها من داخل منزلها بعد اعتزالها موضحة أنها بخير ولكن هذا المرض خطير جدا وعد بالنسبة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مسلسل La case de papel تم طرح أول موسم له في ماسو 2017 والذي يحكي قصة "البروفيسور" والذي قام بضم مجموهة من اللصوص لإقامة عصابة لسرقة البنك الإسباني واستخدمو "ماسك" يدل على القوة والاحتراف، وأعجب الجمهور بالمسلسل وحقق نجاحا كبيرا بسبب ذكاء "البروفيسور" وتخطيطه الرائع.

وكان "البروفيسور" نجم مسلسل La case de papelقد نشر فيديو له أثناء التزالمه للحجر الصحي وهو يغني أغنية المسلسل الشهيرة "بيلا تشاو بيلا تشاو".

وتعتبر إسبانيا هي البلد الثالثة بعد الصين وإيطاليا في ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بهذا الفيروس المميت حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد الاصابات إلى 13716 حالة.

يذكر أن "راكيل" ليس أفجع مصائبها إصابتها بفيروس كورونا بل تم القبض عليها في الجزء الثالث من مسلسل La case de papelلعدم إلتزامها بما قاله البورفيسور ومتبقي من الزمن 13 يوما لمعرفة هل يقوم البروفيسور بمساعدتها على الخروج من السجن أم ستقوم "أليسيا سييرا" بقتلهم جميعا.
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الكلمات المفتاحية

نجمة la case de papel سوشيال ميديا راكيل اصابتها بالكورونا

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