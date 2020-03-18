فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 264 والمصابين إلى 9134

أرسلت الصين، الأربعاء، مليون قناع واقٍ إلى فرنسا للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في حين تواجه البلاد نقصاً، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).





وذكرت الوكالة أن المليون قناع هبة من منظمتين خيريتين صينيتين إلى فرنسا، للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.





وأعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، في بيان، أن طائرة شحن هبطت في مدينة لييج البلجيكية محملة بالأقنعة الواقية، لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا، ولم يتم كشف أي أرقام.





وارتفعت حالات الوفاة في فرنسا بسبب فيروس كورونا إلى 148 حالة وبلغ عدد الإصابات 6600 حالة.





وكانت فرنسا أرسلت الشهر الماضي 17 طناً من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.





وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعاً كبيراً لتفشي الوباء.



