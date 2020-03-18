Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 264 والمصابين إلى 9134

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 264 والمصابين إلى 9134 وتعافي ألف شخص في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأرسلت الصين، الأربعاء، مليون قناع واقٍ إلى فرنسا للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في حين تواجه البلاد نقصاً، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). 

وذكرت الوكالة أن المليون قناع هبة من منظمتين خيريتين صينيتين إلى فرنسا، للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.

وأعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، في بيان، أن طائرة شحن هبطت في مدينة لييج البلجيكية محملة بالأقنعة الواقية، لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا، ولم يتم كشف أي أرقام.

وارتفعت حالات الوفاة في فرنسا بسبب فيروس كورونا إلى 148 حالة وبلغ عدد الإصابات 6600 حالة.

وكانت فرنسا أرسلت الشهر الماضي 17 طناً من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعاً كبيراً لتفشي الوباء.

ويذكر أن قال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال.


يأتي قرار فرنسا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي 1% هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال لومير إن الحزمة قيمتها تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها ستثقل حتما كاهل المالية العامة، وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطة فيروس كورونا فرنسا الوفيات المصابين ارتفاع

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ أقل من ساعتين

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 17 ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء: كارثة مالية بسبب كورونا.. بديل سواريز يقترب من كامب نو وحسم مصير بطل الليجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 14 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 80 شخصا

إعلان أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في هونج كونج

خبير صيني: فيروس "كورونا" قد يبلغ ذروته قريبا

الصين تعلن أرقاما صادمة عن عدد وفيات كورونا

ارتفاع وفيات "كورونا" بالصين إلى 1770 شخصًا والمصابين لـ70548

نيويورك تايمز: كورونا الجديد أكثر فتكاً من الفيروس المسبب للانفلونزا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

08:29 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status