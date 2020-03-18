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بسمة وهبة: "عشت ليلة مرعبة بسبب كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:23 م
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الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
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قالت الإعلامية بسمة وهبة تعليقا على أزمة انتشار فيروس كورونا: "عشت ليلة مرعبة بسبب شكومي حول إصابتي بفيروس كورونا، كان في مليون حاجة في دماغي، يا ترى لو أنا مصابة يا ترى نقلت الفيروس لزوجي، أو لزوجتي".

ولفت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، إلى أنها قامت بإجراء التحاليل اللأزمة للتأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنزل أطول فترة ممكنه، واتباع الاجراءات الوقائية من الفيروس.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا اليوم، أعلنت فيه ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف، أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الصحة الاجراءات الوقائية الإعلامية بسمة وهبة

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