أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 18 مارس 2020،العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء، أبرزها تحرك مسئولي النادي لضم مدافع منتخب مصر أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 18 / 3 / 2020:





الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي





يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع صفقات قوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التعاقد مع أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي، لتدعيم دفاع المارد الأحمر بالموسم الجديد.





ودخلت إدارة التعاقدات بالنادي في مفاوضات شفوية مع اللاعب، لاستطلاع رأيه حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا، بعدما رحل إلى صفوف ويست بروميتش الإنجليزي.





وحدد مجلس الإدارة، مبلغ 9 ملايين جنيه راتبًا سنويًا بالإضافة إلى حملة دعائية، من أجل الحصول على توقيع حجازي بالساعات المقبلة.





وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، طالب تدعيم صفوف الفريق خلال جلسة جمعته مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط لمعرفة متطلبات المرحلة المستقبلية.





ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب توصية من رئاسة الوزراء والتي أوقفت النشاط والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي





يستهدف النادي الأهلي عددا من اللاعبين الذي يرغب في ضمهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه .





وتعد الجبهة اليمنى هي أولى طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة مع تقدم سن أحمد فتحي وتذبذب آداء محمد هاني.





ويفاضل فايلر بين عدة خيارات تك طرحها من مجلس الإدارة ، يأتي في مقدمتها "باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع".





يضع الأهلي رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز تحت أعينه، بجانب علي فوزي لاعب إنبي، الذي تم التواصل معه في وقت سابق، قبل أن تهدأ المفاوضات بين الطرفين".





وتنتظر إدارة التعاقدات بالأهلي قرار رينيه فايلر، من أجل التحرك بشكل رسمي لضم من يحدده في الصيف المقبل.





أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار





قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.





يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد علي التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي علي مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.





تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها غدًا مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان ، ويكون الاجتماع الثاني للجنة بعد غدٍ مع شريف إكرامي وحسام عاشور.





الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك





قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، التراجع عن فكرة ضم أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، للحصول على خدماته فى نهاية الموسم.





وجاء تراجع الأهلي عن ضم اللاعب، بسبب عدم جدية اللاعب فى الانتقال للأهلى، وانتظار موقف الزمالك من ضمه فى ظل الضغوط العائلية بعدم ارتداء قميص الأهلى.





وعلى الرغم من إشادة جهاز الكرة بالأهلى، بالمستويات الفنية المميزة للاعب خلال وجوده مع فريقه بالوقت الحالى، لكن هناك اتجاها لصرف النظر عن ضمه.





وشارك أحمد أيمن منصور مع بيراميدز فى الدورى خلال 10 مباريات، كما شارك مع فريقه بالكونفدرالية فى 9 مباريات.





الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا





فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجآة من العيار الثقيل حول موقف النادي من قضية دهس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأحد الشباب بسيارته.





وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجر الرياضي" :"لا نعلم أي شئ عن هذا الموضوع، ولم نتلقى أي شئ من النيابة".





وأضاف :"هذه المسألة تخص اللاعب نفسه والنادي لم يتدخل فيها وعلى اللاعب أن ينهيها بنفسه أو مع المحامي الخاص به".





وتابع :"النادي لم يُوكل محاميا للاعب لأننا لم نتدخل في هذه القضية، ولا نعلم شيئا عنها".





فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة





يسعى جهاز الكرة بنادى الأهلى، لوضع عدد من السيناريوهات، أمام السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، لدعم خط الدفاع فى الموسم الجديد.





وكان فايلر، قد طلب تدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة، يكون لديها القدرة على التمركز بشكل جيد والتعامل مع الكرات العرضية والساقطة وعملية بناء الهجمة.





وعلى الرغم من نتائج الأهلى المميزة فى الموسم الحالى قبل توقف المسابقة المحلية بسبب فيروس كورونا، إلا أن المدير الفنى لديه بعض الملاحظات السلبية على أداء أكثر من لاعب فى مركز المساك.





ويبحث الأهلى مبكرا عن تحديد قائمة من العناصر الدفاعية المميزة بالدورى، من أجل عرضها على فايلر لاختيار الأفضل".





وشهدت الفترة الماضية قيام رئيس الأهلى بجس نبض فايلر بشأن البقاء خلال الموسم الجديد، وهناك موافقة مبدئية من جانب السويسرى على الاستمرار فى القيادة الفنية للفريق.





عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على رمضان وبادجي





أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول قيام الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر الدخول في معسكر داخلي خلال فترة تعلق النشاط الرياضي في مصر.





وقال عبد الحفيظ بأن الجهاز الفني للأهلي سيقوم بمناقشة هذا الأمر في الاجتماع المحدد له الأحد المقبل.





أضاف عبدالحفيظ أن سلامة الجميع تبقى دائما في المقام الأول، وأن الجهاز الفني سيبحث اختيار القرار الأمثل للظروف الراهنة، التي يأتي على رأسها ضرورة الحفاظ على السلامة العامة للجميع، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نتخذها جميعا للتصدي لفيروس «كورونا».





وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن اختيار استاد جابوما بالكاميرون لاحتضان نهائي دوري رابطة الأبطال في نسخته الحالية، وما تردد في هذا الصدد حول إمكانية إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي به، مؤكدًا أن الأهلي جاهز تماما لكل الاحتمالات ويسعى لتحقيق هدف واحد وهو التتويج باللقب الإفريقي.





وأشار مدير الكرة إلى ان الأهلي يتعامل دائما مع الأمور خطوة خطوة.. وأن التفكير في المباراة النهائية قبل تخطي عقبة نصف النهائي أمر غير منطقي، ومن ثم يبقى التفكير أولا في مواجهة الوداد المغربي التي حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعدها في وقت سابق.





وأضاف أن الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية بحثا عن هدف واحد وهو استعادة اللقب، الذي يعد الهدف الرئيسي للفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، مشددا على جاهزية الفريق لكل الاحتمالات في هذا الشأن.





وتطرق عبدالحفيظ إلى المشادة التي حدثت بين ثنائي الفريق رمضان صبحي وأليو بادجي في المران الأخير، مؤكدًا أنه أمر مرفوض تماما داخل الأهلي، ومن ثم تم توقيع غرامة مالية على الثنائي.



